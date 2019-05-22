FETÖ'nün Samsun denetçisi gözaltına alındı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/ PDY terör örgütüne üye kurumları denetlemekle sorumlu olduğu öne sürülen Yunus K. (36), gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ/ PDY üyesi Yunus K.'nin İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'ta 5 farklı kaydı olan ve yakalanması için çalışma başlatılan şüpheli, İstanbul'da gözaltına alınıp, Samsun'a getirildi. Yunus K.'nin sorgusu sürüyor.

