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FETÖ'nün Şanlıurfa imamı, eşiyle adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 14:46 | Son Güncelleme

ADANA'da düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ/PDY'nin 'Şanlıurfa il imamı' Osman Nuri K.

FETÖ'nün Şanlıurfa imamı, eşiyle adliyeye sevk edildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ADANA'da düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ/PDY'nin 'Şanlıurfa il imamı' Osman Nuri K. ve eşi, adliyeye sevk edildi.
Adana'da 30 Kasım günü terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Osman Nuri K. ve eşi P.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında örgütün 'Şanlıurfa il imamı' olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Osman Nuri K. ve eşi, Şanlıurfa Polisi'ne teslim edildi. Emniyette yapılan sorguları tamamlanan çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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FETÖ'nün Şanlıurfa imamı, eşiyle adliyeye sevk edildiFETÖ'nün Şanlıurfa imamı, eşiyle adliyeye sevk edildiFETÖ'nün Şanlıurfa imamı, eşiyle adliyeye sevk edildiFETÖ'nün Şanlıurfa imamı, eşiyle adliyeye sevk edildi

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