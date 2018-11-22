GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik görülen davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Doruk Dönmez ile avukatı katıldı.

Sanık Dönmez, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve görevi süresince suç işlemediğini savundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüte bağlılığı en üst seviyedekilerin yer aldığı "Say" olarak kodlanan grupta bulunduğunu, ayrıca polis okulu öğrencileri ile örgüt yöneticileri arasında irtibat kurduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Dönmez'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

