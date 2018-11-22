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FETÖ'nün "Say" grubundaki eski polise hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgüte bağlılığı en üst seviyede olan "Say" grubunda yer aldığı iddia edilen ve polis okulu öğrencileri ile örgüt yöneticileri arasında iletişim kuran eski polise, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik görülen davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Doruk Dönmez ile avukatı katıldı.

Sanık Dönmez, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve görevi süresince suç işlemediğini savundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüte bağlılığı en üst seviyedekilerin yer aldığı "Say" olarak kodlanan grupta bulunduğunu, ayrıca polis okulu öğrencileri ile örgüt yöneticileri arasında irtibat kurduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Dönmez'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

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