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FETÖ'nün 'SC' ile kodladığı polis memurları beraat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda 2'si 'SC' ile kodlanan, 3 FETÖ şüphelisi polis memuru beraat etti.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda 2'si 'SC' ile kodlanan, 3 FETÖ şüphelisi polis memuru beraat etti. 'SC' kodu örgüte katılan ancak daha sonra küsen gelmeyenler için kullanılıyor.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda tutuksuz sanıklar polis memurları Yasemin K, Zübeyde Ç. ve Faysal A. ile avukatları hazır bulundu. Örgüte daha önceden katılan fakat sonradan küsen, gelmeyen kişiler anlamına gelen 'SC' kodu ile fişlendiği veri inceleme raporunda tespit edilen polis memurları Yasemin K. ile Zübeyde Ç. örgütle irtibatlarının olmadığını ifade ederek, beraatlarını istedi. Dönemin Develi İlçe Emniyet Müdürü Ö.A.'nın ifadeleri sonrası hakkında soruşturma başlatılan polis memuru Faysal A.'da örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, beraatını istedi.
23 yıllık polis memuru olduğunu belirten Faysal A. "Tanık Ö.A. o dönemde idari soruşturma geçirdi. Ben de ifade verdim ve Ö.A. ceza aldı. Bundan dolayı husumet besliyor olabilir. FETÖ'nün en büyük mağdurlarından biri benim. Teşkilat olarak da çok mağdur olduk. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılamalar sonucu tutuksuz sanıklardan Yasemin K, Zübeyde Ç. ve Faysal A.'nın 'Delil yetersizliğinden' beraatlarına karar verdi.

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