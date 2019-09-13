FETÖ'nün şifreli 'Mazi'si, ABD'de çözülecek

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nun (FETÖ/PDY) insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen ve içinde yaklaşık 15 bin 500 kişinin ismine ulaşılan 'Mazi' isimli dosya ile aynı USB flash bellekte bulunan ve diğerinin 12 kat büyüklüğünde yer kaplayan şifreli dosya, çözülmesi için ABD'ye gönderilecek.

FETÖ/PDY'nin Bursa İş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında aranan 'Semih' kod adlı Necati Uysal'ın kişisel veri havuzundaki 'Mazi' isimli şifreli dosyanın bulunduğu flash bellekteki diğer dosyanın da çözümlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Örgüt üyelerinin açık isimlerinin yer aldığı tahmin edilen ve 'Mazi' isimli dosyadan 12 kat fazla yer kaplayan dosyanın açılması için Türkiye'deki ilgili kuruluşlardaki görevli uzmanlar çaba gösterdi.

ÇÖZÜLEMEDİ

Uzmanların çabalarına rağmen çözümlenemeyen dosyanın içinde, FETÖ tarafından kamuya ve askeri kurumlara yerleştirilen başka kişilerin isimleri ve terör örgütüne dair birçok gizli bilginin bulunduğu tahmin ediliyor. ABD'ye gönderilecek bu dosyayı uzmanların çözmesi durumunda, terör örgütü tarafından yerleştirilen ve henüz tespit edilemeyen kripto elemanlara, FETÖ'nün kaynaklarının nerelere aktarıldığına dair bilgilere ulaşılacağı tahmin ediliyor. Gizli dosyanın, terör örgütünün kullandığı gizli haberleşme programları ve benzer dosyalardan daha karmaşık bir şekilde şifrelendiği, anahtar kelime olmadan açılmasının çok zor olduğu öğrenildi.

