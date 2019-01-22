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FETÖ'nün "Siirt eğitim danışmanına" 10 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütün Siirt yapılanmasının eğitim danışmanı olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün Siirt yapılanmasının eğitim danışmanı olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Yavuz Yılmaz ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Yılmaz, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ve ByLock kullanmadığını savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock ve KakaoTalk programlarını kullandığını, "Ali İhsan" kod adıyla tanındığını ve örgütün Siirt yapılanmasında "eğitim danışmanı" olarak görev yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yılmaz'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY davası FETÖ'nün eğitim danışmanı Gaziantep

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