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FETÖ'nün 'sivil yapılanması'na operasyon: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 13:15 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 27 kişiden 14'ü gözaltına alındı.  FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, itirafçı beyanlarının ve teknik takibin ardından örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 27 kişiden 14'ü gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, itirafçı beyanlarının ve teknik takibin ardından örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü, Ankara ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda yakalanıp, gözaltına aldı. Şüphelilerden bazılarının kamu, bazılarının da özel sektör çalışanı siviller olduğu, firari durumdaki 13 şüphelinin yakalanması için de operasyonların sürdürüldüğü açıklandı.

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