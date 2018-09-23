FETÖ'nün 'sohbet ablası' tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında 'ev ve sohbet ablası' olduğu öne sürülen Havva D.., Eskişehir'de polis tarafından yakalandı. Havva D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Havva D.., Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak çalışması sonucunda kent merkezindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şubesi'ne götürülen Havva D. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Havva D., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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