FETÖ'nün 'sohbet ablası' yakalandı

ESKİŞEHİR,(DHA)- FETÖ'nün mahrem yapılanmasında 'ev ve sohbet ablası' olduğu öne sürülen Mukadder A., Eskişehir'de polis tarafından yakalandı.

Manisa Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği tarafından terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Mukadder A., Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM)Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak çalışması sonucunda kent merkezindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Mukadder A., TEM Şubesi'ne götürüldü.

