FETÖ'nün 'sohbet ablası' yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir'de yakalanan, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında 'ev ve sohbet ablası' olduğu öne sürülen Mukadder A., götürüldüğü TEM Şubesi'nde yapılan işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Mukadder A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

