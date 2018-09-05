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FETÖ'nün 'sohbet ablası' yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Eskişehir'de yakalanan, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında 'ev ve sohbet ablası' olduğu öne sürülen Mukadder A.,  götürüldüğü TEM Şubesi'nde yapılan işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI
Eskişehir'de yakalanan, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında 'ev ve sohbet ablası' olduğu öne sürülen Mukadder A., götürüldüğü TEM Şubesi'nde yapılan işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Mukadder A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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