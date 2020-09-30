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FETÖ’nün "şok mangası" davasında yargılanan eski üsteğmene işkenceden hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına tabi tuttuğu belirtilen eski Üsteğmen Ayhan Yeşilkaya’ya "işkence" suçundan 32 yıl 16 ay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi.FETÖ’nün talimatları doğrultusunda örgütten olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına dahil ettiği ve yaptığı mobinglerle öğrencilerin okuldan ayrılmasına sebep olduğu belirtilen eski Üsteğmen Ayhan Yeşilkaya’nın yargılanmasına Ankara 27.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına tabi tuttuğu belirtilen eski Üsteğmen Ayhan Yeşilkaya’ya "işkence" suçundan 32 yıl 16 ay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi.
FETÖ’nün talimatları doğrultusunda örgütten olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına dahil ettiği ve yaptığı mobinglerle öğrencilerin okuldan ayrılmasına sebep olduğu belirtilen eski Üsteğmen Ayhan Yeşilkaya’nın yargılanmasına Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davanın bugünkü celsesinde Yeşilkaya, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Yeşilkaya, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Yeşilkaya’nın avukatının savunmasının ardından hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık Yeşilkaya’ya "işkence" suçundan 32 yıl 16 ay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 10 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

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