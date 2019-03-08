FETÖ'nün sosyal medya uzmanı İnan'ın yargılandığı dava

İZMİR (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Ukrayna'dan getirildikten sonra tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İnan ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) gelen raporda, sanığın, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilen bazı şüphelilerle para trafiği olduğuna dikkati çekildiğini belirtti.

Şüphelilerin alternatif tıp sektöründe Türkiye çapında tanındığını savunan sanık İnan, bunların, bazı akıl hastalarının iyileştirilmesi için adak kurbanı kestiğini ileri sürdü.

İnan, Ukrayna'da olduğu zamanda kurduğu internet sitesinden ucuza mal edilen adak kurbanı satışı yaptığını, bu kişilerin de bundan dolayı kendisiyle iletişime geçtiğini savundu.

- FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Necdet İçel ile görüşmüş

Tanık olarak ifade veren H.U.S. ise FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden firari sanık Necdet İçel'in bir süre şoförlüğünü yaptığını kaydetti.