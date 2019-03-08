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FETÖ'nün sosyal medya uzmanı İnan'ın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

MİT tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmesinin ardından tutuklanan FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından tutuklu sanık Yusuf İnan'ın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, İnan'ın tahliye talebini reddetti

İZMİR (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Ukrayna'dan getirildikten sonra tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İnan ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) gelen raporda, sanığın, "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilen bazı şüphelilerle para trafiği olduğuna dikkati çekildiğini belirtti.

Şüphelilerin alternatif tıp sektöründe Türkiye çapında tanındığını savunan sanık İnan, bunların, bazı akıl hastalarının iyileştirilmesi için adak kurbanı kestiğini ileri sürdü.

İnan, Ukrayna'da olduğu zamanda kurduğu internet sitesinden ucuza mal edilen adak kurbanı satışı yaptığını, bu kişilerin de bundan dolayı kendisiyle iletişime geçtiğini savundu.

- FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Necdet İçel ile görüşmüş

Tanık olarak ifade veren H.U.S. ise FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden firari sanık Necdet İçel'in bir süre şoförlüğünü yaptığını kaydetti.

Sanık İnan ile İçel'in, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Seyirtepe adlı mekanda 2014'te bir araya geldiğini dile getiren tanık, "İkilinin özel görüşme yapacaklarını söylemesi üzerine yanlarından ayrıldım. Ne konuştuklarını merak ettiğim için masaya gizlice bir dinleme cihazı koydum. Görüşmeyle ilgili kayıt şu anda emniyette bulunuyor. Bu görüşmeye ilişkin çektiğim fotoğraf ise dava dosyasında yer alıyor." diye konuştu.

Bunun üzerine söz verilen İnan, İçel ile iş görüşmesi yaptığını, FETÖ ile bağlantılı bir durum olmadığını savundu.

İddia makamı, İnan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Tutuklu bulunduğundan ailesinin zor durumda olduğunu dile getiren İnan, "Suç işlemedim. FETÖ ile irtibatım yok. 9 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, İnan'ın tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan İnan, MİT tarafından Ukrayna'dan 15 Temmuz 2018'de Türkiye'ye getirilmişti.

FETÖ'nün sosyal medya uzmanı olduğu gerekçesiyle tutuklanan İnan hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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