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FETÖ’nün sözde "Adıyaman Bölge Ablası" Samsun’da yakalandı

01.04.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ’nün Adıyaman Bölge Sorumlusu olduğu iddia edilen ve hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kadın Samsun’da yakalandı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerinden dolayı “Yakalama emri çıkartılan” şahısların yakalanması ve “Gaybubet evlerinin” deşifre edilmesine yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlik yapan ve Adıyaman ilinde örgütün bayan yapılanmasında sözde “Bölge Ablalığı” yaptığı tespit edilen A.Y.

FETÖ’nün sözde "Adıyaman Bölge Ablası" Samsun’da yakalandı

FETÖ’nün Adıyaman Bölge Sorumlusu olduğu iddia edilen ve hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kadın Samsun’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerinden dolayı “Yakalama emri çıkartılan” şahısların yakalanması ve “Gaybubet evlerinin” deşifre edilmesine yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı eğitim ve öğretim kurumlarında öğretmenlik yapan ve Adıyaman ilinde örgütün bayan yapılanmasında sözde “Bölge Ablalığı” yaptığı tespit edilen A.Y. Samsun’da yakalandı. Samsun TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.Y.’nin yargılandığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay mahkumiyet kararı verilen ve karara istinaden Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosunca yakalama emri çıkartılan A.Y. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

FETÖ’nün sözde

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