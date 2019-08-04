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FETÖ’nün sözde asker ve mahrem yapısı sorumluları sahte kimlikle Antalya’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 20:29 | Son Güncelleme

FETÖ’nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları sahte kimlikle Antalya’da yakalandı.Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’nün sözde asker ve polis mahrem yapısı sorumlularını hücre evinde yakalandı.Antalya, Isparta, Burdur’daki yeni oluşumda oldukları iddia edilen H.U.

FETÖ’nün sözde asker ve mahrem yapısı sorumluları sahte kimlikle Antalya’da yakalandı

FETÖ’nün sözde asker ve polis mahrem yapı bölge sorumluları sahte kimlikle Antalya’da yakalandı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’nün sözde asker ve polis mahrem yapısı sorumlularını hücre evinde yakalandı.
Antalya, Isparta, Burdur’daki yeni oluşumda oldukları iddia edilen H.U. ve H.A.’nın örgütün Antalya’daki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde olduklarını tespit eden Antalya Tem Şube Ekipleri Hücre evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok sayıda telefon ve sim kart ele geçirilirken, sahte kimlik kullanan H.U. ve H.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Burdur’a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ’nün sözde asker ve mahrem yapısı sorumluları sahte kimlikle Antalya’da yakalandı

FETÖ’nün sözde asker ve mahrem yapısı sorumluları sahte kimlikle Antalya’da yakalandı

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