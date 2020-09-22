FETÖ’nün sözde askeri okullardan sorumlu mahrem imamı tutuklandı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasın kapsamında düzenlenen operasyonda polis tarafından Konya’da yakalanan ve sözde askeri okullardan sorumlu mahrem imam olduğu öne sürülen Sabri K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

20 Eylül’de Konya’da yakalanarak Afyonkarahisar’a getirilen ve "mahrem imam" olduğu öne sürülen zanlı Sabri K., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkeme çıkarılan Sabri K., tutuklanarak ceza evine gönderildi. Tutuklanan şahsın öğretmen olduğu ve örgütün askeri okullardan sorumlu mahrem imam olduğu öne sürüldü.

