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FETÖ'nün sözde Balıkesir büyük bölge talebe mesulü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 22:34 | Son Güncelleme

Şüpheli, Antalya'da örgüte ait hücre evinde gözaltına alındı - Sahte kimlik kullanan zanlının adresinde yapılan aramada 35 bin lira ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Balıkesir büyük bölge talebe mesulü olduğu öne sürülen zanlı, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün çeşitli kademelerinde görev yapan ve sözde Balıkesir büyük bölge talebe mesulü olduğu belirtilen M.K'nin Antalya'da örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde olduğunu tespit etti.

M.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 35 bin lira ele geçirildi.

Sahte kimlik taşıyan M.K'nin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında da 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Balıkesir Bölge FETÖ sorumlusu talebe mesulu

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