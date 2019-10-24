HABER

FETÖ'nün sözde Bartın "il imamı" tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 23:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da yakalanan il imamı, eşi ve Ulus ilçe imamı olduğu öne sürülen zanlılar tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında yakalanan firari Bartın il imamı, eşi ve Ulus ilçesi imamı olduğu ileri sürülen zanlılar tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında İstanbul'da tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Bartın'a getirilen sözde "il imamı" M.Y, eşi H.Y, kızı F.K.Y ile sözde Ulus "ilçe imamı" İ.K. ve eşi R.K. savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Burada ifadeleri alınan M.Y. eşi H.Y. ile İ.K. için tutuklama kararı çıkarken, İ.K'nin eşi R.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, M.Y'nin kızı K.Y.F. ise hakkında açılan davanın görüldüğü Bolu'ya gönderildi.

Daha sonra "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan ve firari olmaları sebebiyle gıyabi yargılanan M.Y. ile İ.K. ve eşi R.K, Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yaptı.

Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, sözde "il imamı" M.Y'ye, ilin en büyük abisi olduğu, "ByLock" kullandığı, özellikle okul ve yurt müdürleriyle gizlilik içinde toplantılar düzenlediği, sohbet toplantılarında "herkul.org" adlı internet sitesinden çıktı alınarak gündem konularının belirlendiği ve cemaate mensup kişileri işe yerleştirdiği iddiasıyla hakkında dava açıldığını bildirdi.

M.Y, il imamı gibi bir vasfının olmadığını ve bunu iddiayı kabul etmediğini ileri sürerek, "Ben basit bir öğretmenim. FETÖ’yle hiçbir irtibatım yoktur. Ben ByLock kullanmadım. Terör örgütü kurma ve yönetme iddialarını kabul etmiyorum. Ayrıca sulh hakimliğince eşimin tutuklanması da beni rahatsız etti." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, hakkında yakalama emri düzenlenmesine rağmen bugüne kadar firari olması göz önüne alınarak sanık M.Y'nin tutuklanmasına hükmetti.

Savunma yapan, örgütün Ulus ilçe yapılanmasından sorumlu olduğu, "ByLock" kullandığı, evinde örgüte ait dokümanlar bulunduğu, sohbet toplantıları düzenlediği iddia edilen sanık İ.K de "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ulus ilçesinde tepe yöneticisi olduğum iddia ediliyor ama 2012'de Bartın'a taşındım. FETÖ’yle hiçbir alakam yok. 'ByLock' kullanmadım." diye konuştu.

Eşi R.K. de örgütle bir bağının olmadığını öne sürdü.

Sanıklar sözde "il imamı" M.Y. ve sözde "ilçe imamı" İ.K'nin tutuklanmasına karar veren mahkeme, R.K'yi adli kontrol şartıyla tahliye etti.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik İstanbul'da, "gaybubet evi" olarak tabir edilen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen 8 farklı adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda, farklı soruşturmalarda aranması olan 5 şüphelinin yakalandığı, yakalananlardan M.Y'nin Bartın il imamı, İ.K'nin ise Ulus ilçe imamı olduğu tespit edilmişti.

PARTNER İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor İşte Benim Stilim'le ünlenmişti! Yağmur Taktaş sınırları zorluyor
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandıSüper Loto çekiliş sonuçları açıklandı
Biyonik el takılan Nuriye'nin Haluk Levent ile sahne hayali gerçek olduBiyonik el takılan Nuriye'nin Haluk Levent ile sahne hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye FETÖ/PDY firari İl İmamı ilçe imamı mahkeme tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan IŞİD tweeti

Trump'tan IŞİD tweeti

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Kuzeni firar etti! 'Para gücüyle kaçırdılar'

Kuzeni firar etti! 'Para gücüyle kaçırdılar'

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

Çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ 24 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Karabük'te peş peşe depremler!

Karabük'te peş peşe depremler!

4 partiden Avrupa Parlementosu kararına kınama

4 partiden Avrupa Parlementosu kararına kınama

TBMM'de 'Trump'ın mektubu' tartışması! Gerilim yükseldi

TBMM'de 'Trump'ın mektubu' tartışması! Gerilim yükseldi

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

28 Ekim yarım gün mü tatil olacak? 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim'de okullar tatil mi?

28 Ekim yarım gün mü tatil olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.