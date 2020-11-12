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FETÖ’nün sözde Bartın il imamına 15 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 18:28 | Son Güncelleme

İstanbul’da gaybubet evinde yakalanan FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Bartın il imamı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Ekim 2019’da Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalanan FETÖ/PDY sözde Bartın il imamı Mehmet Y.’nin yargılanmasına Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

İstanbul’da gaybubet evinde yakalanan FETÖ/PDY terör örgütünün sözde Bartın il imamı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ekim 2019’da Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyon sonucu saklandığı gaybubet evinde yakalanan FETÖ/PDY sözde Bartın il imamı Mehmet Y.’nin yargılanmasına Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık Mehmet Y. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Savcılık mütalaasında sanığın FETÖ/PDY örgütünün gaybubet evi olarak nitelendirdiği evde yakalandığı ve yapılan aramada sanığa ait dijital materyallerde örgütsel dokümanlar ile Fethullah Gülen’e ait videolar tespit edildiği ayrıca mütalaada sanığın örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı, FETÖ/PDY toplantılarını organize ettiği, ildeki yapılanmanın sorumlusu olduğu, Bank Asya’da sanığa ait hesaplarda para hareketliliği görüldüğü, hiçbir bağı olmamasına karşın örgütle bağlantılı bir dershanede şahsına ait odası bulunduğu ve burada örgütün diğer üyeleriyle görüştüğü, tayin, atama, himmet bedeli gibi görüşmelerin yapıldığı belirtilerek sanığın “örgüt kurmak” ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan cezalandırılması istenildi.
Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek tahliyesini ve beratını talep eden sanık Mehmet Y.’yi mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

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