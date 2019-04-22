Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "bölge imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Mehmet Turan, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanığın avukatı hazır bulundu.

Sanık Turan, örgütle 2007 yılında Aksaray'da tanıştığını, "Rüstem" kod adlı örgüt mensubu tarafından "sorumlu abilik" görevinin verildiğini belirterek, şu beyanlarda bulundu:

''Adana'da 2009 yılında FETÖ'ye ait yurtlarda çalışmaya başladım. Daha sonra bana 'Vedat' kod adlı eyalet imamı tarafından 'Fatih eyaletinde' bölge imamlığı görevi verildi. Ben bu görevi bir yıl kadar devam ettirdim. Bana aynı zamanda örgüte ait Burç okullarında halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev verdiler.

Ayrıca eyalet imamı, bana 'Bölgedeki faaliyetlerine devam et' talimatı verdi. Tüm sorumluluğum bundan ibarettir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.''