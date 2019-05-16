HABER

FETÖ'nün sözde ''bölge imamı'' hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:12 | Son Güncelleme

Hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgütün ''bölge imamı'' olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde İskenderun "bölge imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Gül ve avukatı katıldı.

Mahkemede ilk önce tanık olarak dinlenen V.K. kendisinin FETÖ içerisinde ''serdoktor'' olarak görev yaptığını ve huzurda bulunan sanığı İskenderun'da ''Enes'' kod adıyla tanıdığını söyledi.

Sanığın örgüte ait evlere öğrenci getirerek FETÖ'ye eleman kazandırdığını belirten V.K, ''Enes kod adlı bu şahıs 2009 yılında bölge imamı oldu. Esnaflara yönelik sohbet toplantıları yapıyordu. Biz sanıkla beraber sohbet toplantılarına katıldık.'' ifadesini kullandı.

Söz hakkı verilen sanık Gül ise hakkındaki tanık beyanları kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir sorumluluğum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Gül'ün mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Engelli gençler, jandarma olduEngelli gençler, jandarma oldu
Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanıMersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana bölge imamı FETÖ/PDY davası tutuklu sanık

En Çok Okunan Haberler

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Kızı koşmak istedi, babası bakın ne yaptı

Kızı koşmak istedi, babası bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.