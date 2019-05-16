FETÖ'nün sözde ''bölge imamı'' hakim karşısında

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde İskenderun "bölge imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Gül ve avukatı katıldı.

Mahkemede ilk önce tanık olarak dinlenen V.K. kendisinin FETÖ içerisinde ''serdoktor'' olarak görev yaptığını ve huzurda bulunan sanığı İskenderun'da ''Enes'' kod adıyla tanıdığını söyledi.

Sanığın örgüte ait evlere öğrenci getirerek FETÖ'ye eleman kazandırdığını belirten V.K, ''Enes kod adlı bu şahıs 2009 yılında bölge imamı oldu. Esnaflara yönelik sohbet toplantıları yapıyordu. Biz sanıkla beraber sohbet toplantılarına katıldık.'' ifadesini kullandı.

Söz hakkı verilen sanık Gül ise hakkındaki tanık beyanları kabul etmediğini belirterek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir sorumluluğum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Gül'ün mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

