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FETÖ'nün sözde "bölge imamı" hakkında hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "bölge imamı" hakkında hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu Murat K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Murat K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün yapısı ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen iddianamede, şüphelinin, örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda bulunduğu ve FETÖ/PDY içerisinde en son "bölge imamı" olarak görev yaptığı belirtildi.

Şüphelinin FETÖ'nün Adana il yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem yapılan kişilerle toplantı amaçlı konakladığı anlatılan iddianamede, şüphelinin örgütsel faaliyet kapsamında yurt dışına çıktığı bilgisine de yer verildi.

İddianamede, sanığın, örgüt hiyerarşisi içerisinde mevcut görevinin devam ettiğinin anlaşılması ve FETÖ içerisindeki konumu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Murat K. ise iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ/PDY terör örgütü hapis istemi iddianame

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