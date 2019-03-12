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FETÖ'nün sözde bölge talebe sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 16:58 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde 'bölge talebe sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmen Eyüp Fedakar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün sözde bölge talebe sorumlusuna 7 yıl 6 ay hapis cezası

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde 'bölge talebe sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmen Eyüp Fedakar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Eyüp Fedakar ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede son sözü sorulan Fedekar, suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısı ise tutuklu sanığın örgüt tarafından organize edilen sohbetlere katıldığı, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla bankaya yüklü miktarda para yatırdığı ve örgütün sözde bölge talebe sorumlusu olduğu yönünde yeterli delil bulunduğunu belirterek, ceza verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti de Eyüp Fedakar'a, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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