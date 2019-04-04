İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Bornova il imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ekrem Kütük'ün yargılanmasına devam edildi.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Kütük, tutuksuz yargılanan eşi Hatice Kütük ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Hatice Kütük'e ilişkin dosyanın Yargıtay aşamasında olduğunu belirterek, bu nedenle mükerrer yargılama olmaması açısından dosyanın Yargıtaydan dönmesinin bekleneceğini ve Hatice Kütük'ün savunmasının alınmayacağını söyledi.

Tanık olarak ifadesi alınan Z.Ö, kapatılan Körfez Dershanesinde öğretmenlik yaptığını ancak orada görevli olmayan Ekrem Kütük'ü birkaç kez gördüğünü beyan etti.

Tanık T.A, kapatılan İzmir İş Adamları Derneğinde 2013 yılına kadar yönetim kurulu üyesi olarak çalıştığını, bu esnada Ekrem Kütük'ü dernekte gördüğünü belirterek, Kütük'ün burada danışman olarak çalıştığını ise başkasından duyduğunu söyledi.