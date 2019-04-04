HABER

FETÖ'nün sözde "Bornova il imamının" yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ'nün sözde Bornova il imamı olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Ekrem Kütük'ün tahliye talebi reddedildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Bornova il imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ekrem Kütük'ün yargılanmasına devam edildi.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Kütük, tutuksuz yargılanan eşi Hatice Kütük ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Hatice Kütük'e ilişkin dosyanın Yargıtay aşamasında olduğunu belirterek, bu nedenle mükerrer yargılama olmaması açısından dosyanın Yargıtaydan dönmesinin bekleneceğini ve Hatice Kütük'ün savunmasının alınmayacağını söyledi.

Tanık olarak ifadesi alınan Z.Ö, kapatılan Körfez Dershanesinde öğretmenlik yaptığını ancak orada görevli olmayan Ekrem Kütük'ü birkaç kez gördüğünü beyan etti.

Tanık T.A, kapatılan İzmir İş Adamları Derneğinde 2013 yılına kadar yönetim kurulu üyesi olarak çalıştığını, bu esnada Ekrem Kütük'ü dernekte gördüğünü belirterek, Kütük'ün burada danışman olarak çalıştığını ise başkasından duyduğunu söyledi.

T.A, Kütük'ü "sohbet hocası" olarak bildiğini ancak onun "Bornova il imamı" olduğunu da duyduğunu mahkemeye iletti.

Tanık A.B. ise Ekrem Kütük'ü sima olarak tanımadığını fakat örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki yazışmalardan hatırladığını ifade etti. A.B, bu yazışmalarda Kütük'ün kendisine bir talimat vermediğini de ifadesine ekledi.

- "Sohbetlere katıldım"

Tanık T.E. de Ekrem Kütük'ün 2013'e kadar sohbetlere katıldığını, kendisiyle Kırgızistan'a gittiğini anlattı. Kütük'ü örgütün Bornova yetkilisi olarak tanıdığını kaydeden T.E, onun sözde "Bornova il imamı" olduğunu bilmediğini dile getirdi.

Kütük'ün aynı zamanda bu davaların kilit isimlerinden biri olduğunu savunan T.E, vereceği bilgilerle birçok konunun aydınlatılabileceğini söyledi.

İddia makamının tutukluluk halinin devamına ilişkin mütalaasının ardından söz alan Ekrem Kütük, sohbetleri gizli bir şekilde yapmadığı öne sürdü. Sohbetlerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in reklamı ve örgütün propagandasını yapmadığını savunan Kütük, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Ekrem Kütük'ün tahliye talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmasına yönelik Temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada, örgütün sözde "Bornova il imamı" olduğu gerekçesiyle Ekrem Kütük ile Hatice Kütük gözaltına alınmıştı. Ekrem Kütük hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Ekrem Kütük hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", eşi hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
Başkan seçilince sözünü tutup, cep telefonu numarasını paylaştıBaşkan seçilince sözünü tutup, cep telefonu numarasını paylaştı
Bahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçtiBahçeli’nin büyük önem verdiği Söğüt MHP’ye geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekrem Kütük FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü İzmi İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Nisan'da poz vermişti! 32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

32 yıl sonra aynı koltuğa başkan olarak oturdu

TÜYAP'ta stant devrildi!

TÜYAP'ta stant devrildi! Yaralılar var

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Halk otobüsünde büyük terbiyesizlik!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.