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FETÖ'nün sözde "Bornova il imamı"nın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 13:35 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ'nün sözde Bornova il imamı olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Ekrem Kütük'ün tahliye talebi reddedildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Bornova il imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ekrem Kütük'ün yargılanmasına devam edildi.

İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Kütük ile tutuksuz yargılanan eşi Hatice Kütük hazır bulundu.

Tanık T.K, sanık Ekrem Kütük'ün 2014'ten önce dini sohbetler verdiğini belirterek, kendisinden himmet ya da burs adı altında para talep etmediğini ileri sürdü.

Sanığın, "Bornova il imamı" olduğuna ilişkin bir bilgisinin olmadığını beyan eden T.K, o dönemde Y.P. isimli FETÖ mensubunun kendisinden para istediğini ancak bu kişinin Kütük tarafından görevlendirilip görevlendirilmediği konusunu bilmediğini söyledi.

Tanık Ş.K. ise sanık Kütük'ü "sohbet veren hoca" olarak tanıdığını belirtti.

Tanık P.Ö. de FETÖ'nün sözde Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ile 2009 yılında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiklerini kaydetti.

Ziyarette Baz'a iş adamlarıyla ilgili projelerini aktardığını ifade eden tanık P.Ö, "Baz, 'Bu konuyu Ekrem Kütük'e anlat' dedi. Projeye soğuk baktığı için Kütük ile aramız açıldı." diye konuştu.

Tanık P.Ö, Kütük'ün, terör örgütünün "Bornova il abisi" olarak görev yaptığını bildiğini dile getirdi.

Duruşma savcısının, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde verdiği mütalaanın ardından söz alan sanık Ekrem Kütük, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Kütük'ün tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün İzmir'de "Altınşehir" adı altında yeniden yapılanmasına yönelik Temmuz 2017'de başlatılan soruşturmada, örgütün sözde "Bornova il imamı" olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ekrem Kütük tutuklanmış, sanığın eşi Hatice Kütük ise daha sonra serbest bırakılmıştı.

Ekrem Kütük hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", eşi hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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