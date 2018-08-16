HABER

FETÖ'nün sözde "Büyük Bölge Talebe Mesulü"ne 7 yıl 6 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:53 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde, FETÖ'nün sözde "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Büşra Uymaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'ye ait evlerde kalan üniversite ve lise öğrencilerinden sorumlu sözde "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Büşra Uymaz ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe'nin mahkemeye gelen belgeleri okumasıyla başlayan duruşmada, bir dönem FETÖ'nün evlerinde kalan üniversite öğrencisi 9 tanık dinlenildi.

Tanık S.T. ifadesinde, Uymaz'ın FETÖ'nün evlerinde kalan üniversite ve lise öğrencilerinden sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Sanığın evlerde öğrencilerle sohbetinde sürekli FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in hayatından örnekler verdiğini anlatan S.T, Uymaz'ın öğrencilerin sorun ve sıkıntılarıyla da ilgilendiğini aktardı.

Tanık S.T, ''Benim kaldığım evde birkaç sıkıntı olmuştu ve tek tek ilgileniyordu. Evlerde uymamız gereken bir program vardı. Uymadığımız zaman da 'Bu evin hakkını veremiyorsunuz.' diyordu." dedi.

Tanık N.Ç.A, sanık Uymaz'ın örgütte köklü bir geçmişi olduğunu bildiğini iddia etti.

Uymaz ile üniversitede tanıştığını anlatan N.Ç.A, sanığın, örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıda "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğunu öne sürdü.

Sanık Uymaz'ın her ay 2 kez İstanbul'da düzenlenen örgüt toplantılarına katıldığına şahit olduğunu ifade eden N.Ç.A, bir toplantıya kendisinin de gittiğini belirtti.

Toplantıda Uymaz'ın talimatlarını yerine getirdiğini kaydeden N.Ç.A, ''İstanbul'da aynı anda 3 toplantı varmış ve kendisiyle gitmemi istedi. Ben de gittim ve bir akademi merkezinde ayrı odalarda toplantılara girdik. Toplantıya bir adam girdi ve yüzü gözükmeyecek şekilde arkası dönük sandalyeye oturdu. Adam 'Sizden istediklerimizi yerine getirdiniz mi, getirdiyseniz masama koyun.' demişti. Ben de Büşra'nın bana verdiği, içerisinde Kırklareli'nde okuyan, namaz kılan ve başı kapalı öğrencilerin sayısal istatistiklerinin yazdığı kağıdı masaya bıraktım ve çıktım. Büşra bu istatistikleri 15 günde bir kez İstanbul'a düzenli bir şekilde götürüyordu.'' diye konuştu.

Tanık ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Topaldemir, mütalaasında, tutuklu sanık Büşra Uymaz'ın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Bir süre ara verilen duruşmada Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanık Büşra Uymaz'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

PARTNERSinem'in kıyafeti olay oldu!Sinem'in kıyafeti olay oldu!
ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebilirizABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz
Sinop'ta bahçedeki 33 ceviz fidanını kestilerSinop'ta bahçedeki 33 ceviz fidanını kestiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Ağır Ceza Mahkemesi Büşra Uymaz Büyük bölge talebe mesulu duruşma FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik denetim sırasında fark etti! Önce çekiç istedi sonra tek tek kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.