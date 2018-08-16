Tanık S.T, ''Benim kaldığım evde birkaç sıkıntı olmuştu ve tek tek ilgileniyordu. Evlerde uymamız gereken bir program vardı. Uymadığımız zaman da 'Bu evin hakkını veremiyorsunuz.' diyordu." dedi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'ye ait evlerde kalan üniversite ve lise öğrencilerinden sorumlu sözde "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Büşra Uymaz ve avukatı katıldı.

Tanık N.Ç.A, sanık Uymaz'ın örgütte köklü bir geçmişi olduğunu bildiğini iddia etti.

Uymaz ile üniversitede tanıştığını anlatan N.Ç.A, sanığın, örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıda "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğunu öne sürdü.

Sanık Uymaz'ın her ay 2 kez İstanbul'da düzenlenen örgüt toplantılarına katıldığına şahit olduğunu ifade eden N.Ç.A, bir toplantıya kendisinin de gittiğini belirtti.

Toplantıda Uymaz'ın talimatlarını yerine getirdiğini kaydeden N.Ç.A, ''İstanbul'da aynı anda 3 toplantı varmış ve kendisiyle gitmemi istedi. Ben de gittim ve bir akademi merkezinde ayrı odalarda toplantılara girdik. Toplantıya bir adam girdi ve yüzü gözükmeyecek şekilde arkası dönük sandalyeye oturdu. Adam 'Sizden istediklerimizi yerine getirdiniz mi, getirdiyseniz masama koyun.' demişti. Ben de Büşra'nın bana verdiği, içerisinde Kırklareli'nde okuyan, namaz kılan ve başı kapalı öğrencilerin sayısal istatistiklerinin yazdığı kağıdı masaya bıraktım ve çıktım. Büşra bu istatistikleri 15 günde bir kez İstanbul'a düzenli bir şekilde götürüyordu.'' diye konuştu.