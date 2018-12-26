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FETÖ'nün sözde 'Büyük bölge talebe sorumlusu'na 7,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 13:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün  'Büyük bölge talebe sorumlusu' olduğu ddiasıyla tutuklu yargılanan Yasemin Ü., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Büyük bölge talebe sorumlusu' olduğu ddiasıyla tutuklu yargılanan Yasemin Ü., 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2 küçük çocuğu olan ve eşi de cezaevinde bulunan sanığı, İstinaf ve Yargıtay süreçlerini dikkate alarak, tahliye etti.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ev hanımı tutuklu sanık Yasemin Ü. hazır bulundu. Tanık ifadelerinde örgütün sözde, 'Büyük bölge talebe sorumlusu' ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Yasemin Ü., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. 2 tanığın dinlendiği duruşmada Yasemin Ü, "Tanıkları tanımıyorum. İddiaları kabul etmiyorum. 'ByLock'un varlığından televizyonlardan haberim oldu. Çocuklarım çok küçükler. Eşim de cezaevinde, mağdur olduk. Çocuğum yeni yürümeye başladı. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
ÖNCE CEZA, SONRA TAHLİYE GELDİ
Mahkeme yargılama sonucunda Yasemin Ü.'yü 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, İstinaf ve Yargıtay süreci ile çocuklarının küçük ve eşinin de cezaevinde olmasını göz önüne alarak, sanığı, yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti.
Aynı mahkemede FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında açılan farklı bir davada yargılanan tutuksuz Mehmet Ali Y. de 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Meslekten ihraç edilen öğretmen Rümeysa D. ise 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirildi.

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