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FETÖ'nün sözde Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin sözde Ege ve Akdeniz bölgesi iş dünyası sorumlusu Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan, sahte pasaportla Irak'a geçmek isterken yakalandı.

FETÖ'nün sözde Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı

Sekvan KÜDEN/ SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- TERÖR örgütü FETÖ/PDY'nin sözde Ege ve Akdeniz bölgesi iş dünyası sorumlusu Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan, sahte pasaportla Irak'a geçmek isterken yakalandı.
Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelen Mehmet Tahir Kocakurt, sahte pasaportla Irak'a geçmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafındana fark edilerek, gözaltına alındı. Irak üzerinden ABD'ye gitmeyi planladığı ortaya çıkan Kocakurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Tahir Kocakurt, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

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