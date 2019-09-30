FETÖ'nün sözde eğitim danışmanına 10 yıl hapis cezası

Maaşının 2008-2016'da kapatılan Bank Asya'ya yattığını, "Talimatla para almadım yatırmadım çekmedim. Tanıklardan Mustafa Aslan'ı tanıyorum. Aramızda araç husumeti olmuştu. Tanıkların ortak özelliği FETÖ'yle ilgili haklarında soruşturma olmasıdır. Benimle ilgili tanıklar şablon ifadeler kullanıyorlar. Benim yurt dışına kaçmak gibi bir niyetim olmadı. Bu yapının terör faaliyetini görmedim, görsem orada kalmazdım. Tanıklar benimle ilgili yalan yanlış beyanlar verdiler ailecek bedel ödedik." şeklinde savunma yaptı.

Son sözü sorulan sanık Güdür, "Ben eğitimciyim herhangi bir terör örgütü faaliyeti içinde bulunmadım, ben vatanımı ve milletimi seviyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu.

İddianamede örgütün haberleşme ağı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen şüpheli İsmail Şafak Güdür'ün bu programa bir çok giriş tespit edildiği yer alırken, adına kayıtlı ve kullanımında olan telefon hattında şüphelinin örgüt içerisinde ''Selçuk'' ve ''Hasan'' kod isimlerini kullandığı ve 47 adet ByLock grubunun içerisinde yer aldığı anlatıldı.

Şüpheli Güdür'ün telefonu içerisindeki mesajlaşma uygulamasında FETÖ/PDY örgütüne üye olan ve Yunanistan ülkesine kaçan şahıslar ile irtibat halinde olduğunu aktaran iddianamede söz konusu uygulamanın içinde örgütsel yazışmaların, resimlerin ve kendisi hakkında yakalama bulunduğuna ilişkin bir belge fotoğrafının da bulunduğu aktarıldı.

İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt üyelerine "Bank Asya' ya para yatırın" talimatından sonra Güdür'ün bu talimata uygun hareket ederek hesabına yüklü miktarda para yatırdığı belirtilirken aynı tarihlerde yurt dışına giriş çıkış yaptığı şahısların FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında haklarında aranıyor kaydının olduğu belirtildi. Güdür'ün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğu da iddianamede yer aldı.

Şüpheli İsmail Şafak Güdür hakkında verilen ifadeler de yer verilen iddianamede, söz konusu ifadelerde şüphelinin örgütün eğitim yapılanmasında ''danışman'' olarak görev yaptığı belirtiliyordu.

