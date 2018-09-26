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FETÖ'nün sözde emniyet imamı hastanede yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin sözde emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen İ.K.

FETÖ'nün sözde emniyet imamı hastanede yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin sözde emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen İ.K. (41), tedavisi için geldiği hastanede yakalandı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan İ.K.'nin tedavisi için kent merkezindeki bir hastaneye geldiğini belirledi. Bunun üzerine hastaneye giden ekipler, tedavisinin ardından İ.K.'yi gözaltına aldı. Örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı, emniyet yapılanmasında mahrem imam olduğu tespit edilen İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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