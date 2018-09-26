FETÖ'nün sözde emniyet imamı hastanede yakalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin sözde emniyet mahrem imamı olduğu öne sürülen İ.K. (41), tedavisi için geldiği hastanede yakalandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan İ.K.'nin tedavisi için kent merkezindeki bir hastaneye geldiğini belirledi. Bunun üzerine hastaneye giden ekipler, tedavisinin ardından İ.K.'yi gözaltına aldı. Örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı, emniyet yapılanmasında mahrem imam olduğu tespit edilen İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı
ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız
Mustafa Sarıgül hakkında bomba kulis! Şişli adaylığı reddedildi ama...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi
Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor
MHP'de flaş görevden alma kararı!
Dünyanın en eski yapıları açıklandı! Türkiye'den de bir yapı listede
Kayseri'de milyonlarca yıl önce yaşadığı sanılan fillere ait kafatası ve kalça kemikleri bulundu!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk araya girdi, sözleri alkış aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum