HABER

FETÖ'nün sözde "eyalet imamı''na 10 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün sözde "eyalet imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanığına 10 yıl hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgütün sözde "eyalet imamı" olduğu iddia edilen sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Ceylan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Değerlendirmesi sorulan Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması, örgütün Adana il yapılanmasında sözde "Fatih eyalet imamı" olarak görev yapması, sanığın örgütün hücre evi olarak kullandığı gaybubet evinde yakalanması ve hakkında somut delil ve beyanların bulunması dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Çetin Ceylan ise savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını öne sürdü.

ByLock programını kullanmadığını ve gaybubet evinde kalmadığını savunan sanık, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık Çetin Ceylan'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Yeni AKM projesinde temel çalışmaları havadan fotoğraflandıYeni AKM projesinde temel çalışmaları havadan fotoğraflandı
Akdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğuAkdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eyalet imamı FETÖ terör örgütü hapis cezası tutukluluk hali devam

En Çok Okunan Haberler

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... İskender Evrenesoğlu'nun 5 internet sitesine erişim engeli!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Kışın güzelliklerle dolu yüzü görenleri büyülüyor

Zabıta memuruna tokat atan başkan medyayı suçladı: Olay böyle kurgulandı!

Görüntü Türkiye'yi sarstı... Başkan bakın kendini nasıl savundu!

Gazetecilere göğüslerini gösteren Trans ve arkadaşları il dışına çıkarıldı!

Gazetecilere göğsünü gösteren trans il dışına çıkarıldı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Biliyoruz

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Biliyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.