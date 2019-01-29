Adana’da yakalanarak Gaziantep’e getirilen FETÖ’nün sözde Gaziantep eyalet talebe mesulü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün çeşitli kademelerinde yer alan sözde Gaziantep eyalet talebe mesulü Yusuf kod adlı S.B., Adana’nın Ceyhan ilçesinde yakalandı. Gaziantep’e getirilerek adliyeye sevk edilen S.B tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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