GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Murat Elmas ile avukatı hazır bulundu. Elmas'ın tutuksuz yargılanan eşi Günışık Elmas ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı yineleyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Murat Elmas, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, şunları söyledi:

"Hayatımı idame ettirmek için farklı illerde özel eğitim kurumlarında çalıştım. Çalıştığım bu özel okulların terörle bağlantısı olduğunu bilmiyordum. Örgüt ile irtibatım olmadı. Hakkımda bahsedilen 'imamlık' ile ilgim söz konusu değildir. Ben ByLock kullanmadım, yazışmalar bana ait değildir. Zaten ByLock kayıtları hukuki olamaz. Bu bilgilerin dosyadan çıkarılmasını talep ediyorum. Bank Asya hesabım da çalıştığım kurumların anlaşmalarından kaynaklanmaktadır."

Yurt dışına kaçarken yakalandığı iddiasını reddeden sanık Elmas, iş ararken yakalandığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Elmas'a "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık Günışık Elmas ise beraat etti.

