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FETÖ'nün sözde "Gümüşhane il imamı" tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 18:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "Gümüşhane il imamı" tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve Trabzon'da yakalanan örgütün sözde "Gümüşhane il imamı" Mustafa Güllü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, eşi A.G. ile Ortahisar ilçesindeki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan ve örgütün sözde "Gümüşhane il imamı" olduğu öğrenilen Güllü, getirildiği Gümüşhane Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Güllü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan Güllü'nün eşi A.G'nin de Trabzon'da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında "ByLock" kullandığı, Bank Asya'da hesapları bulunduğu ve kapatılan örgüte ait şirketlerde SGK kayıtları tespit edilen, FETÖ dershanelerinde öğretmenlik yaptığı öğrenilen Güllü, eşi A.G. ile birlikte kaldığı hücre evinde 2 Aralık'ta yakalanmış, evde yapılan aramada farklı isimler üzerine düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY FETÖ/PDY Gümüşhane İl İmamı gümüşhane

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