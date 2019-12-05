HABER

FETÖ’nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 18:21 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ’nün sözde Gümüşhane il imamı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlediği operasyonda Ortahisar ilçesinde “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evinde eşi A.G ile yakalanan sözde Gümüşhane il imamı Mustafa Güllü, Trabzon’daki işlemlerinin ardından önceki gün Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Buradaki sorgusun ardından Gümüşhane Adliyesi’ne sevk edilen Güllü’nün emniyetten çıkışında gülmesi ve kendisini görüntüleyen gazetecilere “Kolay gelsin” demesi dikkat çekerken Güllü, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Güllü’nün eşi A.G’nin de Trabzon’da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Haklarında arama kaydı bulunan şahısların evinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirilmiş, şahısların üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında ByLock kullandıkları, Bank Asya’da hesapları bulunduğu, kapatılan FETÖ şirketlerinde SGK kayıtları tespit edilmiş, FETÖ dershanelerinde öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde saklandığı hücre evinde yakalanan FETÖ’nün sözde Gümüşhane il imamı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlediği operasyonda Ortahisar ilçesinde “gaybubet evi” olarak adlandırılan hücre evinde eşi A.G ile yakalanan sözde Gümüşhane il imamı Mustafa Güllü, Trabzon’daki işlemlerinin ardından önceki gün Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Buradaki sorgusun ardından Gümüşhane Adliyesi’ne sevk edilen Güllü’nün emniyetten çıkışında gülmesi ve kendisini görüntüleyen gazetecilere “Kolay gelsin” demesi dikkat çekerken Güllü, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güllü’nün eşi A.G’nin de Trabzon’da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Haklarında arama kaydı bulunan şahısların evinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirilmiş, şahısların üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında ByLock kullandıkları, Bank Asya’da hesapları bulunduğu, kapatılan FETÖ şirketlerinde SGK kayıtları tespit edilmiş, FETÖ dershanelerinde öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandıFETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Eski hali olay oldu! Burnu estetik mi?

Eski hali olay oldu! Burnu estetik mi?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açılışta net mesaj: Kabul etmiyoruz!

Erdoğan'dan tarihi açılışta net mesaj: Kabul etmiyoruz!

Son dakika: Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs kaza yaptı!

İki metrobüs kaza yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ceren Özdemir'le ilgili çirkin paylaşıma gözaltı

Ceren'le ilgili çirkin paylaşım! Yakalandı

Gazeteci Işıl Özgentürk hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Işıl Özgentürk hakkında istenen hapis cezası belli oldu

İzmir'de iki grup arasında silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un cezası belli oldu

Eski HSYK Daire Başkanı hakkında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.