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FETÖ'nün sözde imamı darbecilere "idam" istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 15:11 | Son Güncelleme

Örgütün sözde "Şanlıurfa il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını ileri sürerek, FETÖ'nün darbe girişimine katılanlar için "idam" cezası talep etti

FETÖ/PDY'nin sözde "Şanlıurfa il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Osman Nuri Karabaş, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirterek, "15 Temmuz darbesine katılan herkesin idamla yargılanmasını istiyorum. 15 Temmuz darbe girişimini yapanlar idamla yargılansın." dedi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Osman Nuri Karabaş ve eşi Emine Karabaş ile avukatları katıldı.

Sanık Karabaş, savunmasında, Erzurum'da yaşadığı dönemde işi gereği örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in matbaacı kardeşi Salih Gülen ile tanıştığını ancak örgütle bir bağının bulunmadığını ileri sürdü.

Adana'da çalıştığı dershanenin örgüte ait olduğunu bilmediğini iddia eden Karabaş, "Şanlıurfa'ya kendi rızamla geldim. Çağlayan Okulları olarak bilinen eğitim kurumlarında hem şirket hem de halkla ilişkiler sorumlusu olarak faaliyette bulundum. 2015 yılında hisselerimi satarak, yurt dışına gittim. Şanlıurfa'daki ortaklarımıza operasyon oldu. FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlantım yoktur. 15 Temmuz ile hiçbir alakam yoktur." diye konuştu.

Terör örgütüne finans sağlamadığını savunan ve "il imamı" olduğu iddialarını kabul etmeyen Karabaş, etkinlik pişmanlıktan faydalanmak istemediğini vurguladı.

"Terör örgütlerini lanetliyorum. 15 Temmuz darbesine katılan herkesin idamla yargılanmasını istiyorum. 15 Temmuz darbe girişimini yapanlar idamla yargılansın." ifadesini kullanan Karabaş, beraat talebinde bulundu.

Karabaş'ın eşi sanık Emine Karabaş ise susma hakkını kullandı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Osman Nuri Karabaş'ın, örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğunu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya'daki hesabına para yatırarak, örgüte destek sağladığını belirtti. Savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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