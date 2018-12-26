FETÖ/PDY'nin sözde "Şanlıurfa il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Osman Nuri Karabaş, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini belirterek, "15 Temmuz darbesine katılan herkesin idamla yargılanmasını istiyorum. 15 Temmuz darbe girişimini yapanlar idamla yargılansın." dedi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Osman Nuri Karabaş ve eşi Emine Karabaş ile avukatları katıldı.

Sanık Karabaş, savunmasında, Erzurum'da yaşadığı dönemde işi gereği örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in matbaacı kardeşi Salih Gülen ile tanıştığını ancak örgütle bir bağının bulunmadığını ileri sürdü.

Adana'da çalıştığı dershanenin örgüte ait olduğunu bilmediğini iddia eden Karabaş, "Şanlıurfa'ya kendi rızamla geldim. Çağlayan Okulları olarak bilinen eğitim kurumlarında hem şirket hem de halkla ilişkiler sorumlusu olarak faaliyette bulundum. 2015 yılında hisselerimi satarak, yurt dışına gittim. Şanlıurfa'daki ortaklarımıza operasyon oldu. FETÖ/PDY ile herhangi bir bağlantım yoktur. 15 Temmuz ile hiçbir alakam yoktur." diye konuştu.