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FETÖ'nün sözde imamlarına operasyon: 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 00:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da, geçtiğimiz günlerde yakalanan FETÖ'nün sözde Bartın il imamı M.Y.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- İSTANBUL'da, geçtiğimiz günlerde yakalanan FETÖ'nün sözde Bartın il imamı M.Y. ile eşi H.Y. ve Ulus ilçesinin sözde imamı İ.K. tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Savcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, örgütün Bartın il yapılanmasında sözde il imamı olan ve firari olarak aranan M.Y., eşi H.Y. ve kızı F.K.Y. ile örgütün sözde Ulus ilçe imamı İ.K. ve eşi R.K.'yı İstanbul'daki gaybubet evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Cuma gününden bu yana Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 5 kişi bugün adliyeye sevk edildi. M.Y. ve eşi H.Y. ile İ.K. tutuklanırken, F.K.Y.’nin Bolu’da devam eden davası nedeniyle Bolu’ya gönderilmesine karar verildi. Ulus ilçe imamı İ.K.'nın eşi R.K. ise adli kontrol şartı serbest bırakıldı.

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