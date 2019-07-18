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FETÖ'nün sözde "İzmir Adliyesi imamı"nın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 19:14 | Son Güncelleme

Sanık Mustafa Sayın Erdoğan'ın yargılanmasına devam edildi - Tanık H.S: "Sanığın cezaevlerinde istediği tutukluyu dışarıya çıkarabildiğine tanık oldum. Bir keresinde adliyede bir dosyanın başka bir dosyaya nakledilmesi konusunda başarısız gördüğü savcının suratına tükürdü"

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda tutuklanan örgütün sözde "İzmir Adliyesi imamı" Mustafa Sayın Erdoğan'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Erdoğan ile avukatı hazır bulundu.

Beyanı dinlenilen tanık T.Y, bir arkadaşı aracılığıyla görüştüğünü anlattığı sanığı, "Mustafa Hoca" olarak tanıdığını ve vaiz olarak bildiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı tanığa, "Erdoğan'ın siz liman operasyonunda yargılandığınız sürece tahliye olmanız konusunda girişimlerde bulunduğu, adliyede etkin olduğu, size 50 bin lira vermesi karşılığında cezaevinden tahliye etme vaadinde bulunduğu." yönündeki iddiayı sordu.

Tanık T.Y. de "Öyle bir teklif olmadı. Biz 17 kişi yargılanıyorduk. Cezaevindeyken elinde Kuran-ı Kerim'le geldi, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu." dedi.

- "Başarısız gördüğü savcının suratına tükürdü"

Tanık H.S. ise 39 yıl örgüt içerisinde bulunduğunu, 17-25 Aralık sonrası yapıdan koparak kendi imkanlarıyla elde ettiği bilgileri devlete verdiğini ve sanığın örgüt içerisinde çok güçlü olduğunu bildiğini anlattı.

H.S, sanığın yargıda etkin bir isim olduğunu bildiğini ifade ederek, "Sanığın cezaevlerinde istediği tutukluyu dışarıya çıkarabildiğine tanık oldum. Bir keresinde adliyede bir dosyanın başka bir dosyaya nakledilmesi konusunda başarısız gördüğü savcının suratına tükürdü. Cezaevinde mahkumlarla rahat görüşürdü. FETÖ soruşturmasında yargılanan eski İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Akar Karasu ile irtibatı olduğunu biliyorum. Bazı hakim ve savcıların evine gittiğini biliyorum. Bu sanıkla ilgili ifade vermemem için tehdit edildim. 3 ay evvel de silahlı saldırıya uğradım." diye konuştu.

İddia makamı, eksik hususların tamamlanması ve sanığın tutukluluk devamı yönünde mütalaa verdi.

Sanık Erdoğan, aleyhe tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Yapılan araştırmalarda hiçbir itirafçının listesinde ismim yoktur. Hastalık durumuma bakılarak tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Sanık avukatı, müvekkilinin tutukluluk süresinin 15 aya yaklaştığını ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Mustafa Sayın Erdoğan, FETÖ terör örgütünün sözde "İzmir Adliyesi imamı" olduğu iddiasıyla 20 Nisan 2018'de saklandığı evde gözaltına alınmıştı. Gözaltı süreci sonunda tutuklanan Erdoğan hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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