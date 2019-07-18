İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda tutuklanan örgütün sözde "İzmir Adliyesi imamı" Mustafa Sayın Erdoğan'ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Erdoğan ile avukatı hazır bulundu.

Beyanı dinlenilen tanık T.Y, bir arkadaşı aracılığıyla görüştüğünü anlattığı sanığı, "Mustafa Hoca" olarak tanıdığını ve vaiz olarak bildiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı tanığa, "Erdoğan'ın siz liman operasyonunda yargılandığınız sürece tahliye olmanız konusunda girişimlerde bulunduğu, adliyede etkin olduğu, size 50 bin lira vermesi karşılığında cezaevinden tahliye etme vaadinde bulunduğu." yönündeki iddiayı sordu.

Tanık T.Y. de "Öyle bir teklif olmadı. Biz 17 kişi yargılanıyorduk. Cezaevindeyken elinde Kuran-ı Kerim'le geldi, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu." dedi.

- "Başarısız gördüğü savcının suratına tükürdü"

Tanık H.S. ise 39 yıl örgüt içerisinde bulunduğunu, 17-25 Aralık sonrası yapıdan koparak kendi imkanlarıyla elde ettiği bilgileri devlete verdiğini ve sanığın örgüt içerisinde çok güçlü olduğunu bildiğini anlattı.