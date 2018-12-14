HABER

FETÖ'nün sözde 'Kocasinan eyalet sorumlusuna' 8 yıl 9 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 14:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde 'Kocasinan eyalet sorumlusu' olduğu iddia edilen Muhammet Ü., 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde 'Kocasinan eyalet sorumlusu' olduğu iddia edilen Muhammet Ü., 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi ise beraat etti.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Muhammet Ü. ile tutuksuz yargılanan kardeşi Ahmet Ü. ve avukatları hazır bulundu. 'Örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla yargılanan kardeşler, suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile tanık olarak dinlenen M.A., Muhammet Ü.'nün, 'örgütün sözde eyalet sorumlusu' olduğunu öne sürdü. Üniversite döneminde örgüt evlerinde kaldığını ifade eden tanık M.A., "Evlerde kaldığım dönemlerde, sanık 'abilerimizdendi.' Bölge talebe abiliği yapıyordum. Muhammet, 'eyalet abisiydi'. Kocasinan ya da Melikgazi eyaletinden sorumluydu. Eyalette bulunan yaklaşık 200-300 evin tamamından sorumluydu. Muhammet Ü.'yü, 'Serhat' kod adıyla biliyordum. Toplantılarına katılmadım. Ben 'ByLock' kullandığıma göre onun da kullandığını düşünüyorum" diye konuştu.Örgüt üyesi olmadığını öne süren Muhammet Ü. ise "Örgütün 'ByLock' isimli programını kullanmadım. Eyalet sorumluluğu yapmadım. Tanığı da tanımıyorum. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanık Muhammet Ü.'yü, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık Ahmet Ü.'yü ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ettirdi.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Hırsızlar sosyal medya sayesinde yakalandıHırsızlar sosyal medya sayesinde yakalandı
Kilis'te mühimmat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındıKilis'te mühimmat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

Seda Sayan'a 'babamın katili' demişti! Cezası belli oldu

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Okul müdürünün yaptığı 'pes' dedirtti

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini ve kızını öldüren adamın eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı!

Karısını öldürmüştü! Eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı

Dehşet! 1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetinde kan donduran gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.