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FETÖ'nün sözde konseyi hesap veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davada, darbenin askeri kanadındaki planlayıcı ve yöneticilerinin içinde olduğu "yurtta sulh konseyi" üyelerinin esasa ilişkin savunmalarının alınmasına yarın başlanacak - Aralarında eski orgeneral Akın Öztürk, eski korgeneral İlhan Talu, eski tümgeneral Mehmet Dişli ve eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün de bulunduğu sözde konsey üyelerinden esasa ilişkin savunma yapacak olan ilk isim eski kurmay yarbay Savaş Kabaklı olacak

İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin "çatı" davada, darbenin askeri kanadındaki planlayıcı ve yöneticilerin içinde olduğu "yurtta sulh konseyi" üyelerinin, esasa ilişkin savunmalarının alınmasına yarın başlanacak.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve kamuoyunda "Genelkurmay çatı davası" olarak bilinen 224 sanıklı davada, konsey üyesi olmayan sanıkların esasa ilişkin savunmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından esasa ilişkin savunma yapma sırası 38 kişilik sözde konseyin üyesi olan sanıklara geldi.

Darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek üzere karargah binasına gireceği sırada Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Semih Terzi dışındaki 37 konsey üyesinin sanık konumunda olduğu davada, esasa ilişkin savunma yapacak ilk konsey üyesi eski kurmay yarbay Savaş Kabaklı olacak.

İddianamede, Kabaklı'nın, darbe planı ile organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, darbe girişiminin önemli güçlerinden olan ve olay günü Ankara'yı kuşatan tank ve zırhlı araçların mühimmat ve personel organizasyonunu yapan ekip içinde yer aldığı kaydedildi.

Kabaklı'nın savunmasının ardından, dönemin Akıncı Üssü Harekat Komutanı olan eski kurmay albay Ahmet Özçetin savunma yapacak.

- Konsey üyesi 2 sanık firari

Mahkemece 1 Şubat 2019'a kadar görülmesine devam edilecek olan duruşmalarda, Kabaklı ve Özçetin'ten sonra sözde konseyin diğer üyelerine esasa ilişkin savunmaları için söz verilecek.

Firari oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Ali Kalyoncu ile eski jandarma kurmay yarbay Turgay Sökmen de yakalanmaları halinde duruşma salonunda hazır edilecek.

- İsim isim FETÖ'nün sözde konseyi

Darbenin askeri kanadındaki planlayıcıları ve icracıları olmakla suçlanan 2'si firari biri ölü 38 kişilik "yurtta sulh konseyinde", eski Yüksek Askeri Şura üyesi orgeneral Akın Öztürk, eski Genelkurmay Personel Başkanı korgeneral İlhan Talu, eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanı tümgeneral Mehmet Dişli ve darbe bildirilerinin altında imzası bulunan eski tuğgeneral Mehmet Partigöç de bulunuyor.

Diğer konsey üyelerinin isimleri ve darbe girişimi öncesi rütbeleri şu şekilde:

Eski tümgeneraller Osman Ünlü ile Kubilay Selçuk.

Eski tuğgeneraller Erhan Caha, Ali Kalyoncu, Özkan Aydoğdu, Ünsal Coşkun, Semih Terzi, Murat Aygün, Ahmet Bican Kırker, Ali Osman Gürcan, Gökhan Şahin Sönmezateş ve Hakan Evrim.

Eski tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ile Sinan Sürer.

Eski kurmay albaylar Orhan Yıkılkan, Cemil Turhan, Ramazan Gözel, Osman Kılıç, Doğan Öztürk, Osman Kardal, Fırat Alakuş, Muzaffer Düzenli, Mustafa Barış Avıalan, Bilal Akyüz, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Ali Yazıcı, Murat Koçyiğit ve Ahmet Özçetin

Eski kurmay yarbaylar Özcan Karacan, Halil Gül, Ertuğrul Terzi, Savaş Kabaklı ve Turgay Sökmen.

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