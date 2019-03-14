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FETÖ'nün sözde "Kozan imamı"nın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

Adana'da "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "Kozan imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Nazım Söyler ve avukatı katıldı.

Sanık Söyler, savunmasında hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Terör örgütü FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock ve Falcon programlarını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi ve dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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