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FETÖ'nün sözde "mahrem imamı"na 12 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

Malatya'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen, örgütün sözde "mahrem imamı" 12 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen, örgütün sözde "mahrem imamı"na 12 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanık Atalay Kızılgül ile avukatı katıldı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, iddia makamına talebini sordu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgüt içinde askeri personelle ilgilenen "Adil" kod adlı mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğünü, darbe girişimi sırasında, 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski binbaşı Eyüp Kök ve eski yarbay Ahmet Üçbudak ile darbe gecesi kolluk kuvvetiyle girdiği çatışmada ölen örgüt üyesi eski binbaşı Fatih Kılıç ile görüştüğünün HTS kayıtlarından tespit edildiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz hakkı verilen sanık Kızılgül ise son savunmasında üzerine atılı suçları kabul etmedi.

"Kalkışmadan" haberi olmadığını iddia eden Kızılgül, "Paramı (Bankasya'daki parası) hesapta tutmazdım. Dövize, altına çevirip yanımda tutardım. Aramaları ben yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock'um da yok. Kod isim kullanmadım. Suçsuz olduğumu düşünüyorum. Suçlamalar bana çok ağır geliyor, beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Kızılgül'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

- İddianameden

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın, örgüt içinde askeri personelle ilgilenen "Adil" kod adlı mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü belirtilmişti.

Sanığın, FETÖ/PDY içerisinde aktif rol aldığı ve bu kapsamda önemli görevler üstlendiği ifade edilen iddianamede, Kızılgül'ün Bank Asya'da hesabının bulunduğu bildirilmişti.

İddianamede, sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında darbeci subaylarla da görüştüğü belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Şüphelinin adına kayıtlı olan ve kendi kullanımında olduğu tespit edilen GSM hattı ile 16 Temmuz 2016'da Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve haklarında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan işlem yapılan Eyüp Kök (anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski binbaşı ile saat 01.15'te) ve Ahmet Üçbudak (anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski yarbay ile saat 01.08'de), yine darbe gecesi kolluk kuvvetiyle girdiği çatışmada ölen örgüt üyesi Fatih Kılıç (eski binbaşı ile saat 01.11'de) ile görüşme kayıtlarının bulunduğu HTS kayıtlarından anlaşılmıştır."

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