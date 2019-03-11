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FETÖ'nün sözde "mahrem imamı"nın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

Malatya'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen, örgütün sözde "mahrem imamı"nın yargılanmasına devam edildi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen, örgütün sözde "mahrem imamı"nın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Atalay Kızılgül ile avukatı katıldı.

Sanık Kızılgül, önceki savunmalarını yineleyerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu'nun, dijital materyal incelemelerinde "ByLock", "Eagle" ve "Kakao Talk" isimli programların kalıntılarının tespit edildiğini hatırlatması üzerine sanık Kızılgül, bu programları kullanmadığını öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski binbaşı Eyüp Kök de sanıkla darbe girişimi sırasında görüştüğü iddiasını kabul etmedi.

Sanığı tanımadığını savunan Kök, "Telefonla görüşme yaptım ancak kim olduğunu hatırlayamıyorum. Kayıtlı olmayan bir numaradan arandım. Bir şeyler söylendi ancak ne söylediklerini hatırlamıyorum. Telefonda alakasız şeyler söylendi, ben de 'Sen kimsin?' diyerek telefonu kapattım." beyanında bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski yarbay Ahmet Üçbudak da sanığı tanımadığını öne sürerek, "O gece çok sayıda personeli karargaha gelmeleri için aradım. Aralarında izinde olan ve karargaha gelmek istemeyenler de vardı. Beni yakınlarının telefonundan arayıp mazeret bildirdiler. Bu şeklide konuşmalarım oldu." ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, tanık beyanları, HTS kayıtları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın, örgüt içinde askeri personelle ilgilenen "Adil" kod adlı mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü belirtilmişti.

Sanığın, FETÖ/PDY içinde aktif rol aldığı ve bu kapsamda önemli görevler üstlendiği ifade edilen iddianamede, Kızılgül'ün Bank Asya'da hesabının bulunduğu bildirilmişti.

Sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında darbeci subaylarla da görüştüğü anlatılan iddianamede, şunlar kaydedilmişti:

"Şüphelinin adına kayıtlı olan ve kendi kullanımında olduğu tespit edilen GSM hattı ile 16 Temmuz 2016'da Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve haklarında silahlı terör örgütü üyeliği suçundan işlem yapılan Eyüp Kök (anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski binbaşı ile saat 01.15'te) ve Ahmet Üçbudak (anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski yarbay ile saat 01.08'de), yine darbe gecesi kolluk kuvvetiyle girdiği çatışmada ölen örgüt üyesi Fatih Kılıç (eski binbaşı ile saat 01.11'de) ile görüşme kayıtlarının bulunduğu HTS kayıtlarından anlaşılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ mahrem imam Malatya

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