Sanığı tanımadığını savunan Kök, "Telefonla görüşme yaptım ancak kim olduğunu hatırlayamıyorum. Kayıtlı olmayan bir numaradan arandım. Bir şeyler söylendi ancak ne söylediklerini hatırlamıyorum. Telefonda alakasız şeyler söylendi, ben de 'Sen kimsin?' diyerek telefonu kapattım." beyanında bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, darbe girişimi sırasında 2. Ordu Komutanlığında görevli olan ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski yarbay Ahmet Üçbudak da sanığı tanımadığını öne sürerek, "O gece çok sayıda personeli karargaha gelmeleri için aradım. Aralarında izinde olan ve karargaha gelmek istemeyenler de vardı. Beni yakınlarının telefonundan arayıp mazeret bildirdiler. Bu şeklide konuşmalarım oldu." ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, tanık beyanları, HTS kayıtları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.