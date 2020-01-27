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FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Ahmet K. ile eşi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:34 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Ahmet K. ile eşi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" olduğu iddiasıyla Konya'da yakalanan Ahmet K. ile eşi tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Malezya ülke imamı" olduğu değerlendirilen ve ByLock kullandığı belirlenen Ahmet K. ile eşi B.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'da 25 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Malezya ülke imamlığı"ndan önce Hindistan, Singapur, Tayland ve Filipinler'de de sözde "ülke imamlığı" yaptığı öğrenilen Ahmet K. ile eşi B.K, saklandıkları evde yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ FETÖ/PDY Malezya ülke imamı

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