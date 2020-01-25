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FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

Eşiyle saklandıkları evde gözaltına alınan Ahmet K'nin, 2011-2013 yıllarında örgütün sözde "Malezya ülke imamı" olduğu öğrenildi

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

Konya'da düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 2011-2013 yıllarında sözde "Malezya ülke imamı" olan Ahmet K. ile eşi yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, örgütün 2011-2013 yıllarında sözde "Malezya ülke imamı" olan Ahmet K. ile eşi Betül K'nin saklandığı evi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda Ahmet K. ve eşi gözaltına alındı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ahmet K'nin, örgütün sözde "Malezya ülke imamlığı"ndan önce Hindistan, Singapur, Tayland ve Filipinler'de de sözde "ülke imamlığı" yaptığı, zanlı ve eşi hakkında Gaziantep 5. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

(AA)

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FETÖ gözaltı Konya Malezya ülke imamı operasyon

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