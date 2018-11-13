FETÖ'nün sözde merkez komutanına 8 yıl 9 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde atama listesinde merkez komutanı olarak yer alan ve darbenin başarılı olması halinde Ankara'da gözaltı işlemlerini gerçekleştireceği öne sürülen eski albay Mustafa Albayrak, "terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Albayrak ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin görüşüne karşı savunma yapan Albayrak, darbe girişiminden önce emeklilik dilekçesi verdiğini ve izinde bulunduğunu, 15 Temmuz'da herhangi bir soruşturma geçirmeyen amiri Tuğgeneral Nevzat Büyükceran'ın talimatıyla merkez komutanlığına geldiğini söyledi.

Darbe girişiminden haberdar olmadığını, FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne süren Albayrak, adının kendi bilgisi dışında sözde atama listesine yazıldığını kaydetti. Darbe girişimini destekleyen hiçbir faaliyetinin olmadığını iddia eden Albayrak, merkez komutanı olarak gözaltıları gerçekleştireceği iddiasını da kabul etmedi ve bu iddianın art niyetli olduğunu savundu. Albayrak, tahliyesini ve beraatini istedi.