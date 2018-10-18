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FETÖ'nün sözde muhasebecisine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:08 | Son Güncelleme

İzmir'de, tutuklu yargılanan sanık Mehmet Çelikaslan'a 12 yıl hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada yargılanan örgütün sözde muhasebecilerinden tutuklu sanık Mehmet Çelikaslan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Çelikaslan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada Çelikaslan'ın avukatı da hazır bulundu.

İddia makamı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüt adına para topladığı ve bu paraları FETÖ mensuplarına dağıttığı tespit edilen Çelikaslan'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Çelikaslan, "FETÖ ile bağlantım yok. ByLock'u kullanmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdığı Çelikaslan'ın bu cezasını, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince yarı oranında arttırarak 12 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalarda pişmanlığının gözlenmemesi nedeniyle cezada herhangi bir indirime gitmeyen heyet, Çelikaslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Dava süreci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında, emniyet mensupları, 2016'nın şubat ayında örgütün sözde muhasebecilerinden Mehmet Çelikaslan ile iş adamı Emir Ağbaş'ı gözaltına almıştı.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Aralarında Çelikaslan ve Ağbaş'ın da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 13 Temmuz'da verdiği ara kararda tutuklu sanık Çelikaslan hakkında delillerin toplanmış olması nedeniyle dosyasının sürüncemede kalmaması amacıyla ayrılmasına karar vermişti.

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