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FETÖ'nün sözde Nevşehir cezaevi ve adliye imamı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 09:27 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde Nevşehir cezaevi ve adliye imamı tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Hatay'da yakalanan örgütün firari sözde cezaevi ve adliye imamı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün Nevşehir'deki sözde adliye ve cezaevi imamı M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari M.A'nın Hatay'da yaşadığını tespit etti.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Nevşehir Adliyesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) ile bağlanarak ifade veren zanlı tutuklandı.

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FETÖ Nevşehir tutuklama

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