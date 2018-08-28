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FETÖ'nün sözde "Niğde il imamı" hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde "il imamı" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - ABD'ye Fetullah Gülen'i ziyarete gittiğini, yaptırdığı okulu örgüte hibe ettiğini anlatan sanık Celal Afşar, Gülen'in örgüt elebaşı olup olmadığını bilmediğini savundu

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün sözde "il imamı" olduğu öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmaya başlanan tutuklu sanık Celal Afşar ile avukatı katıldı.

Sanık Afşar, savunmasında, örgütün il imamı olduğu iddialarının asılsız olduğunu, firar etmediğini ve eşine bakmak için teslim olmadığını ileri sürdü.

FETÖ elebaşı ile İstanbul'da bir camide vaazını dinlemesi dışında başka irtibatının bulunmadığını iddia eden Afşar, "1990'dan sonra birkaç kere Amerika'ya gittim. Gülen ile 2 defa toplu dini görüşme yaptık ve en son 4 sene önce gittim." dedi.

Kendisi okuyamadığı için Allah rızası için okul yaptırdığını ve okulu FETÖ'ye hibe ettiğini anlatan Afşar, ABD'den gelen misafirleri nasıl ağırladığıyla ilgili soruyu ise "Amerika'dan gelen misafirleri okulda karşıladım, misafir ettim. Ama gelenlerin görevlerini bilmiyorum." diye yanıtladı.

"Niğde'de göreve başlayan belediye başkanları ve bürokratlar ziyaretine gelir miydi?" sorusuna da Afşar, "Evet gelirdi, benden hayır duası alırlardı. Genelde herkes gelir. Niğde'de beni herkes tanır." yanıtını verdi.

Celal Afşar, Bank Asya hesabındaki yaklaşık 900 bin lirayı da örgütten gelen talimat doğrultusunda kullanmadığını savundu.

Daha önce söylediği "Eğer yalan söylersem cehenneme gideceğim, doğru söylersem hapse gideceğim" sözünün hatırlatılması üzerine Afşar, "Bu sözü söyledim, şimdi dosdoğruyu söylüyorum." ifadesini kullandı.

15 Temmuzdaki darbe girişiminin ardından örgütten nefret ettiğini dile getiren Afşar, "FETÖ'ye vatandaşlar terör örgütü diyorsa terör örgütüdür. Fetullah Gülen'in terör örgütü lideri olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

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