FETÖ'nün sözde 'ortaokul ve lise öğrencileri sorumlusu' çift adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY'nin sözde 'ortaokul ve lise öğrencileri sorumlusu' olduğu belirlenen Faik Murat S. ve eşi Zeynep S., örgütün gaybubet evinde yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli çift adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde 'ortaokul ve lise öğrencileri sorumlusu' olduğu belirlenen, FETÖ kurumlarında görev yapan, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen firari Faik Murat S. ve eşi Zeynep S.'nin kaldığı adresi belirledi. Ekipler, Atakum ilçesi Yenimahalle'deki örgütün gaybubet evine 25 Eylül Salı gecesi baskın yaparak şüpheli çifti gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, bilgisayarlara ve dijital verilere el konulurken, Zeynep S.'nin sahte kimlik taşıdığı tespit edildi. Zeynep S.'nin her iki telefonundan ByLock'a 2 bin 619 defa, eşi Faik Murat S.'nin ise her iki telefonundan toplam 68 bin 614 kez giriş yaptığı tespit edildi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin yurt içi ve dışı gezileri, eğitim ve öğrenimlerinden sorumlu olduğu iddia edilen çiften, örgüt danışmanlarına öğrencilerle ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Şüpheli Faik Murat S. ve eşi Zeynep S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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